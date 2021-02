La RTS apprend à ses journalistes à parler et écrire juste. À dire «Mesdames, Messieurs, bonjour», plutôt que «Bonjour à tous». Ne jamais oublier que derrière (ou devant) tout «auteur», «Genevois», «journaliste», il y a une «autrice», une «Genevoise», une «journaliste». Le combat pour inclure tout ce monde sans discrimination est lancé. Une charte RTS a été distribuée, une formation est agendée et, mieux encore, des gender editors (vérificateurs de la conformité de genre) sont sur le point d’être engagés. Et pour les journalistes un peu longs à la détente, la direction a concocté une sympathique vidéo sur les bonnes et mauvaises pratiques du genre où Alexis Favre et Jean-Philippe Ceppi, ah les gros machos!, se font taper sur les doigts par une consultante pro en langage inclusif. Une petite capsule censée faire réfléchir, agir et rigoler à la fois. Personne sauf le vieux mâle blanc, sexiste par définition, ne peut s’offusquer d’une telle démarche.

Ce serait ignorer les circonstances et la manière dont le dispositif épicène a été mis en place. Car en réalité, cette directive venue du haut de la Tour ressemble surtout à un miteux cache-sexe tricoté à l’arrache par le patron sous le regard pressant puis approbateur d’un collectif de femmes de la RTS. Comment reprocher à ce groupe féministe, agile et anonyme, en pleine ascendance depuis la Grève des femmes de 2019, d’avoir saisi l’occasion d’une crise, faussement nommée «Rochebin», pour faire valoir ses droits et désirs en haut lieu? Respect.

«Une politique bien-pensante mais mal pensée. Peut-être porteuse à court terme, elle pourrait coûter cher demain.»

Après une libération de la parole salvatrice à l’automne dernier, la machine s’est pourtant emballée et l’ambiance s’est progressivement putréfiée. La direction prise de panique a réagi vite, multipliant les mesures, acceptant d’un bloc à peu près tout ce que lui réclamaient le collectif et le syndicat SSM. Il fallait désamorcer la bombe, prendre des mesures en rafales, sacrifier une tête pour l’exemple, peu importe si ce n’était pas la bonne, la priorité étant de sauver les scalps au sommet.

Puis, vint l’introduction du langage épicène. Le mot de trop. La parole s’est libérée, pour la deuxième fois, mais du côté de cette majorité de collaborateur-trices (femmes, hommes et non binaires confondus) qui jusque-là rentraient la tête en attendant que la tempête se calme. La pilule ne passe pas. Pour plusieurs raisons: la rédaction et le personnel n’ont pas été consultés, contrairement à ce qu’affirme la RTS officiellement. Seul le collectif femmes a été reçu par des cadres, femmes uniquement. Une réunion fructueuse. Le langage inclusif est adopté avec le stempel du grand patron de la Tour qui y voit une occasion de plus de démontrer son profond engagement pour l’égalité des sexes auprès de son conseil d’administration et de tous ceux qui pourraient le soupçonner de couvrir les présumés nombreux prédateurs (-trices?) de l’entreprise.

Une politique bien-pensante mais mal pensée. Peut-être porteuse à court terme, elle pourrait coûter cher demain. Car l’UDC «is watching you». Le premier parti de Suisse pour qui une bonne radio-TV de service public est une SSR morte, doit se frotter les mains. Ses partisans s’échauffent déjà sur les réseaux sociaux. Et le moment venu, il leur sera aisé de montrer comment un collectif, forcément gauchiste et donc dangereux, a réussi à imposer ses vues par la façon la plus percutante et visible qui soit: le langage. Les têtes pourraient rouler et les finances s’assécher. La bonne nouvelle? Le vote sur No Billag est derrière nous.