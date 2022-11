Trublion sous enquête – Ruben Ramchurn visé par une instruction pénale L’enquête porte sur de faux certificats Covid, des soupçons de fêtes à Yverdon pendant la pandémie et de trafic de drogue. Son domicile a été perquisitionné. Fabien Lapierre

Vice-président de l’UDC à Yverdon, Ruben Ramchurn a vu une partie de son matériel informatique saisi, mais la justice ne pourra l’examiner que lorsque les scellés qu’il a demandés seront levés. PATRICK MARTIN – A

La justice s’intéresse une nouvelle fois à Ruben Ramchurn. Le Ministère public a confirmé au site Watson avoir ouvert une instruction pénale à l’encontre du conseiller communal UDC à Yverdon. Ce dernier serait impliqué dans un trafic de faux pass sanitaires français. Il aurait également organisé des fêtes chez lui en dépit des restrictions sanitaires, avec la mise à disposition de drogue.

Dans les faits, Ruben Ramchurn confirme par téléphone que son appartement a été perquisitionné par la police cantonale le matin du 8 juillet. Un certificat Covid falsifié à son nom a été trouvé. De plus, un ordinateur professionnel, de vieux téléphones et du matériel de stockage informatique ont été saisis dans le but de trouver des preuves photographiques ou écrites pouvant corroborer les soupçons.

Sauf que le vice-président de l’UDC yverdonnoise n’entend pas se laisser faire. Il a demandé la mise sous scellés de ses objets. «Je m’oppose avec toute mon énergie à ce qu’ils aient accès à mes données. Je ne vais pas collaborer. Ils ont déjà écrit une histoire. Ils cherchent des trucs qui n’existent pas», clame-t-il. Par ailleurs, sa condamnation en seconde instance à mille francs d’amende pour non-respect des directives Covid est actuellement entre les mains du Tribunal fédéral.

«Informations vagues»

Toujours défendu par Jean-Luc Addor, Ruben Ramchurn a croisé la procureure en charge de l’affaire lors d’une audience au Tribunal des mesures de contraintes et d’application des peines, le 8 novembre, alors que la magistrate cherchait à lever les scellés. «Les informations quant à l’organisation de soirées sont vagues», a-t-elle admis selon un extrait du procès-verbal auquel nous avons eu accès.

«On m’a perquisitionné sur la base d’informations très imprécises. La procureure s’appuie sur des rumeurs dégueulasses à mon sujet que certains font tourner en politique.» Ruben Ramchurn, conseiller communal UDC à Yverdon

«On m’a perquisitionné sur la base d’informations très imprécises, s’offusque l’élu UDC, qui dort mal depuis. La procureure s’appuie sur des rumeurs dégueulasses à mon sujet que certains font tourner en politique. On veut passer toute ma vie privée en revue comme pour m’humilier.» Et de dénoncer «l’acharnement» d’un inspecteur, notamment dans l’affaire des faux pass, alors qu’il détient lui-même un certificat Covid en bonne et due forme.



«C’était de la désobéissance civile nécessaire. Je me sacrifie contre cette absurdité, mais mon avenir politique ne sera pas remis en question en cas de condamnation.» Christophe Loperetti, conseiller communal UDC à Yverdon

«C’est un cadeau que j’ai fait à Ruben», avoue sans aucun mal Christophe Loperetti, son collègue de parti au Législatif communal. La police a retrouvé une trentaine de documents falsifiés sur le téléphone du trentenaire, dont plusieurs destinataires ont reçu une ordonnance pénale avec amende.

«J’ai permis à des gens de retrouver leur liberté alors qu’ils étaient empêchés de travailler. Je ne me suis pas fait d’argent, argumente-t-il, sous le coup d’une procédure pénale. C’était de la désobéissance civile nécessaire. Je me sacrifie contre cette absurdité, mais mon avenir politique ne sera pas remis en question en cas de condamnation.»

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

