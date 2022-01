Transformations urbaines à Vevey – Rue de la Valsainte, un «endroit magique» en résistance Les nouveaux propriétaires veulent réaliser d’importants travaux de rénovation. Mais certains locataires refusent de quitter ce quartier veveysan. Hélène Jost

Derrière la porte du numéro 3 (au fond de la cour), quelques habitants refusent de plier bagage. © Olivier Vogelsang

Ce vieil immeuble ne paie pas de mine. Au contraire: vu de l’extérieur, l’édifice situé derrière la cour veveysanne de la Valsainte, au numéro 3 de la rue du même nom, donne plutôt envie de passer son chemin. Mais pour ses habitants, c’est tout le contraire.

«C’est un endroit magique. Les gens qui y vivent sont des enfants de la ville avec des âges différents.» Chanatip Amarok a les yeux qui brillent lorsqu’il évoque ce lieu où sa mère s’est installée depuis de nombreuses années et où il réside par intermittence. Ses voisins, il les connaît bien. Pas le choix dans ce bâtiment vétuste où les loyers défient toute concurrence mais où l’intimité relève plus de la théorie que de la pratique. «Si j’entends que le voisin a ouvert le robinet, je ne me douche pas de peur de ne pas avoir d’eau chaude ou froide», illustre-t-il.