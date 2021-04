Coronavirus dans le canton de Vaud – Ruée sur la vaccination: le mois de mai est déjà complet Les 110’000 rendez-vous de vaccination disponibles pour le mois prochain ont déjà tous été réservés. Il faut donc désormais patienter jusqu’en juin pour recevoir une première dose.

Le Canton espère atteindre le seuil de 500’000 Vaudois et Vaudoises de plus de 18 ans vaccinés d'ici la fin juillet au plus tard. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Depuis l’annonce de l’ouverture de la vaccination contre le coronavirus à toute la population de plus de 18 ans, Vaud fait face à une ruée sur les inscriptions. Mardi en fin d’après-midi, les 110’000 rendez-vous disponibles pour le mois de mai avaient déjà tous été pris, selon le Canton. Il faut donc désormais patienter jusqu’en juin pour une première dose.

Pour le mois de juin, ce sont un peu plus de 100’000 rendez-vous supplémentaires qui sont aussi proposés, y compris les deuxièmes doses à injecter à tous ceux inscrits pour la première, a indiqué à Keystone-ATS Denis Froidevaux, chef de l’État major cantonal de conduite (EMCC). «Hier c’était le tsunami, aujourd’hui le rythme a un petit peu baissé», dit-il, «très satisfait» de cet engouement.

Selon lui, le rythme sera encore plus soutenu en juillet. Le canton espère atteindre le seuil de 500’000 Vaudois et Vaudoises de plus de 18 ans vaccinés d'ici la fin juillet au plus tard.

Inscription en ligne

Depuis lundi, le dernier groupe (250’000 personnes), soit toutes les personnes nées avant 2003 et habitant dans le canton de Vaud, peuvent prendre rendez-vous de préférence via le site www.coronavax.ch. Elles peuvent aussi appeler le 058 715 11 00 si l’inscription par internet n’est pas possible.

Le dispositif vaudois compte désormais quatorze centres et lieux de vaccination répartis dans tout le territoire. Il s’appuie également sur un vaste réseau de médecins en cabinet qui vaccinent déjà depuis début mars ainsi que sur des pharmacies depuis le 19 avril.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.