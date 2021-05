Université de Genève – Ruée sur le repas à 3 francs pour les étudiants Un budget extraordinaire a été alloué pour aider les jeunes en difficulté. Lorraine Fasler

Les étudiants, venus en masse, doivent présenter leur carte étudiante pour avoir un repas à 3 francs. LAURENT GUIRAUD

«Pourquoi il y a autant de monde?» s’interroge un étudiant surpris en entrant lundi dans Uni Mail. Il n’est pas le seul à s’étonner de la file d’attente impressionnante qui ne cesse de s’allonger dans le hall central. Et il n’est pas encore midi. Ce qui affole la foule en ce début de semaine, c’est le prix imbattable de deux menus de la cafétéria: deux plats proposés pour la modique somme de 3 francs aux étudiants et étudiantes, dont un végétarien. D’ordinaire, il faut compter entre 6,50 et 8,90 francs, minimum.

Une offre possible grâce à une subvention allouée par l’Université de Genève et accessible sur présentation d’une carte étudiant à la caisse jusqu’à la fin du semestre universitaire, le 30 juin. Les étudiants peuvent en profiter du lundi au vendredi dans les cafétérias d’Uni Bastions, d’Uni Dufour, d’Uni Mail, des Sciences et du CMU également.