Dépistage en pharmacie – Ruée sur les tests Covid pour profiter de Pâques La gratuité des tests rapides et la perspective des vacances font bondir les demandes. Le canton de Vaud fait figure de bon élève. Romaric Haddou

À l’arrière de la pharmacie d’Ouchy, Cendrine Herbert Meyer enchaîne les tests dans un espace spécialement aménagé. Chantal Dervey

Alors qu’à l’échelle du pays PharmaSuisse souligne le faible nombre d’officines proposant des tests rapides du Covid-19, Vaud fait figure de bon élève. Ici, cinquante pharmacies sont autorisées à pratiquer par le Canton. C’est-à-dire que leur plan de protection (flux séparés, aération…) a été validé et que des employés ont été spécialement formés.

C’est le cas de la pharmacie Metro Ouchy, à Lausanne, qui enchaîne les tests en ce mardi après-midi. La moyenne quotidienne est à 40. Un couple se présente à l’arrière du bâtiment. «Nous venons de La Tour-de-Peilz, où aucune pharmacie ne teste. Lundi, nous avons tenté le Drive-in de Saint-Légier mais ils pliaient bagage au milieu de l’après-midi.» Ils viennent pour rassurer «un beau-fils inquiet». Cendrine Herbert Meyer les prend en charge. Deux prélèvements et deux fois dix minutes d’attente plus tard, ils repartent négatifs. Juste avant eux, c’était une adolescente présentant de légers symptômes de refroidissement. «Ses camarades et ses professeurs l’incitent à se faire tester. Nous venons pour que les gens arrêtent de l’embêter, pas parce que c’est gratuit», précise sa tante.