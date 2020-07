Vacances – Ruée sur les vans aménagés C’est la grosse tendance de cet été. Finis les hôtels, Ils préfèrent l’aventure en nomades. Lorraine Fasler

Romain Gérard et de Léa Basterrechea retapent leur VW surnommé «Juanito», avant de rouler jusqu’au Pays-Basque et en Laponie. © Steeve Iuncker-Gomez

Il s’appelle Juanito et fait le bonheur de Romain Gérard et de Léa Basterrechea, depuis trois mois. Juanito le van. Après en avoir rêvé durant des années, ce couple a jeté son dévolu sur un Volkswagen T5 d’occasion au mois d’avril. À eux la «vanlife» (vie en van), hashtag que l’on retrouve sur Instagram plus de 7,5 millions de fois. Il accompagne des images idylliques de coffres ouverts face à un lac à l’eau bleu turquoise, les jambes prises dans un duvet froissé de manière négligée-contrôlée. La tendance est bien présente depuis trois ans, mais la pandémie et son confinement ont renforcé l’engouement en vue d’un été qui sera résolument plus local.