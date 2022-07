Tour de France à Lausanne – Rues fermées ou bus supprimés: les complications de ce samedi La manifestation sportive va passablement perturber la circulation dans le chef-lieu et cela dès potron-minet samedi. Catherine Cochard

Lausannois et Lausannoises, prenez garde: dès samedi à 3 heures du matin, un nombre important de rues dans la ville seront fermées à la circulation en raison du Tour de France. Car même si les premiers coureurs ne sont pas attendus dans la capitale vaudoise avant 17h17, l’installation du dispositif de sécurité débutera très tôt. Dès potron-minet, on ne pourra plus passer en voiture ou en bus dans un nombre important de rues. Et les autos encore garées sur les places réquisitionnées par les organisateurs de la Grande Boucle seront à aller chercher à la fourrière…

Les fermetures de ce samedi Afficher plus Avenue Alexandre-Vinet: fermeture de 3h à 20h entre chemin des Cèdres et avenue Jomini Autoroute Maladière – Malley – Ecublens: les sorties seront fermées de 12h à 18h. Avenue de Beaulieu: fermeture de 3h à 20h Quai de Belgique: fermeture dès 10h et jusqu’au dimanche à 20h Rue Belle-Fontaine: fermeture de 7h à 20h Avenue Benjamin-Constant: fermeture de 7h à 20h Avenue des Bergières: accessible mais sans issue de 3h à 20h Rue Centrale: fermeture dès 6h pour le marché, réouverture à 20h Avenue du Chablais: fermeture de 12h à 20h Route du Châtelard: fermeture de 12h à 20h. Accessible pour les riverains du secteur Bois-Gentil. Place Chauderon: fermeture de 3h à 20h Pont Chauderon: fermeture de 3h à 20h Route de Chavannes: fermeture de 12h à 20h Avenue de Cour (entre Harpe et Ouchy): fermeture de 12h à 20h Avenue de l’Élysée: fermeture de 12h à 20h Avenue Gabriel-de-Rumine (depuis Belle-Fontaine): fermeture de 7h à 20h Avenue et place de la Gare: fermeture de 7h à 20h Avenue Georgette: fermeture de 7h à 20h Rue du Grand-Chêne: fermeture de 7h à 20h Avenue du Grey: fermeture de 12h à 20h Avenue Antoine-Henri-Jomini (inférieur): fermeture jusqu’à l’av. du Mont-Blanc de 3h à 20h Avenue Jules-Gonin (dès Casino de Montbenon): fermeture de 3h à 20h Avenue Jurigoz: fermeture de 7h à 20h (partie inférieure) Route du Lac: fermeture de 12h à 20h Chemin du Liseron: fermeture de 12h à 20h Giratoire de la Maladière: fermeture de 12h à 18h Rue du Maupas: fermeture de 3h à 20h Avenue du Mont-Blanc: fermeture de 3h à 20h entre av. Collonges et place Chauderon Avenue de Montchoisi: fermeture de 7h à 20h Place de la Navigation: fermeture de 12h à 20h Avenue d’Ouchy: fermeture de 7h à 20h Quai d’Ouchy: fermeture dès 10h et jusqu’au dimanche à 20h Rue du Petit-Beaulieu: fermeture de 3h à 20h Route des Plaines-du-Loup (du ch. Bois-Gentil au ch. du Marronnier): fermeture dès le vendredi à 18h00 (en raison du montage de l’arrivée) et jusqu’au samedi à 22h00 Route des Plaines-du-Loup: fermeture de 4h à 20h Avenue de Rhodanie: fermeture de 12h à 20h Route de Romanel: fermeture de 7h à 20h Avenue de Savoie: fermeture de 3h à 20h Place St-François: fermeture de 7h à 20h Avenue du Théâtre: fermeture de 7h à 20h Avenue de Tivoli: fermeture de 3h à 20h Avenue du Vélodrome: fermeture dès le vendredi à 18h00 (en raison du montage de l’arrivée) et jusqu’au samedi à 22h00 Parking du Vélodrome: fermeture dès le vendredi 8 juillet Avenue du Vieux-Moulin: fermeture de 3h à 20h Avenue de Villamont: fermeture de 7h à 20h

Les lignes TL aussi perturbées

Le passage du Tour va également entraîner la suppression et la modification de plusieurs lignes TL. Pour la journée du samedi, un réseau spécial est mis en place. Comme la ville, il se divise en 3 zones distinctes, les transitions d’une zone à l’autre s’effectuant en des points spécifiques. Le LEB ainsi que les métros M1 et M2 (l’accès à Ouchy à la descente se faisant à l’arrêt Jordils).

Les lignes 3, 20, 24, 25 et 86 sont supprimées du début à la fin du service ce samedi.

La ligne 6 circule entre Maladière et Lausanne-Gare et entre Vieux-Moulin et Praz-Séchaud. Le tronçon entre Pont Marc-Dufour et Tunnel n’est pas desservi (pas d’arrêts à Cecil, Chauderon, Bel-Air, Riponne-M. Béjart).

La ligne 8 circule dans les deux sens entre les arrêts Tunnel et Grand-Mont, mais pas entre Tunnel et Pully, gare.

La ligne 12 circule dans les deux sens entre Faverges et Vieux-Moulin, mais pas entre Eglantine et Montbenon (pas d’arrêts Georgette, St-François et Montbenon).

La ligne 13 circule dans les deux sens entre Verdeil et Vieux-Moulin, mais pas entre Mon Repos et Montbenon (pas d’arrêts Benj. Constant, St-François et Montbenon).

La ligne 16 circule dans les deux sens entre Provence nord et Lausanne-Gare et entre Tunnel et Grand Vennes, mais pas entre Belvédère et Tunnel (pas d’arrêts Tivoli, Chauderon, Bel-Air et Riponne-M. Béjart).

La ligne 17 circule dans les deux sens entre Croix-Péage et Riponne-M. Béjart via le tunnel de Chauderon (pas d’arrêts Chauderon).

La ligne 18 circule dans les deux sens entre Timonet et Port-Franc (pas d’arrêts Port-Franc (dir. Lausanne-Flon) et Lausanne-Flon).

La ligne 19 circule dans les deux sens entre Renens-14 Avril et Riponne-M. Béjart via le tunnel de Chauderon (pas d’arrêts Chauderon).

La ligne 21 circule dans les deux sens entre Verrière et Pully, gare via Montchoisi (pas d’arrêts Montchoisi (dir. Blécherette), Jurigoz, Alpes, Lausanne-Gare, Villard, Cécil, Chauderon, St-Roch, Beaulieu-Jomini, Beaulieu, Presbytère, Bergières, Boisy, Beau-Site, Grattapaille, Bossons et Blécherette).

La ligne 22 circule dans les deux sens entre Clochatte et Tunnel (pas d’arrêts Riponne-M. Béjart).

La ligne 31 circule dans les deux sens entre Renens-Gare sud et EPFL (pas d’arrêts Argand, Pâqueret, Russel, Bochet, St-Sulpice, Chantres, Laviau, Venoge sud).

La ligne 33 circule dans les deux sens entre Mont-Goulin et Montaney (pas d’arrêts Montaney (dir. Mont-Goulin), Champs-Courbes, Venoge nord).

La ligne 60 circule dans les deux sens entre Bottens, croisée et Grand-Mont (pas d’arrêts Coppoz-Poste, Bellevaux, Riponne-M. Béjart et Tunnel).

La ligne 84 circule dans les deux sens entre Pully, Val-Vert et Vieux-Moulin (pas d’arrêts Riponne-M. Béjart, Bel-Air, Chauderon, Boston, St-Paul, Montétan, Valency, Huttins, Prilly, Centre, Perréaz et Prilly, Eglise).

La ligne 85 circule en deux tronçons entre Maladière et Epinette et entre Vieux-Moulin et Lutry, Corniche (pas d’arrêts Lausanne-Gare, Mirabeau, Georgette et St-François).

La ligne 87 circule entre Désert et Bergières via Ecole Commerce (pas d’arrêts Presbytère (dir. Riponne-M. Béjart), Beaulieu, Beaulieu-Jomini, Vinet, Valentin, Rue Neuve et Riponne-M. Béjart).

La ligne 88 circule dans les deux sens entre Riponne-M. Béjart et Oiseaux (pas d’arrêts Coudraie, Mont-Goulin, Rapille, Béthanie, Dranse, Ecole Commerce, St-Roch, Chauderon-Ale, Bel-Air, Rue Neuve, Casernes, Stade Olympique, Parc Vélodrome, Bois-Gentil et Blécherette).

La ligne 59 ne circule que la journée du samedi 9 juillet pour transporter les voyageurs près des festivités de la manifestion. Elle circule dans les deux sens entre Prilly, Église et Bossons via Mont-Goulin – Bergières (arrêts Coudraie, Mont-Goulin, Rapille, Béthanie, Dranse, Ecole Commerce, St-Roch, Chauderon-Ale, Bel-Air, Rue Neuve, Casernes, Stade Olympique, Parc Vélodrome, Bois-Gentil et Blécherette).

