Cuba – Rupture du dialogue entre gouvernement et artistes Le dialogue avec les artistes, qui réclament plus de liberté d’expression, a été rompu par le ministère cubain de la Culture, a annoncé le gouvernement vendredi.

Les Cubains sont descendus en nombre dans les rues ces dernières semaines pour réclamer plus de liberté d’expression. Keystone

Le ministère cubain de la Culture a annoncé vendredi la rupture du dialogue avec les artistes qui réclament plus de liberté d’expression, disant refuser de discuter avec toute personne «recevant un financement (…) du gouvernement américain».

L’engagement à dialoguer dès cette semaine était l’un des principaux accords noués dans la nuit du 27 au 28 novembre, au terme d’une mobilisation spontanée et rarissime pendant quinze heures de quelque 300 artistes face au ministère.

Complot

Pris de court, le ministère avait accepté de recevoir une délégation de 30 manifestants, dont les revendications portaient notamment sur la liberté de création et d’expression, le droit au désaccord et la fin de la répression et du harcèlement contre les artistes indépendants. Mais dès le lendemain, les autorités communistes avaient durci le ton, dénonçant un complot des États-Unis.

Dans un communiqué, le ministère dit avoir reçu jeudi midi «un courrier insolent, dans lequel le groupe qui s’est érigé en porte-parole pour tous prétend imposer, de manière unilatérale, qui doit participer au dialogue, avec qui il accepte de dialoguer et sur quoi».

La liste des participants transmise par les artistes, et reproduite par le ministère, inclut notamment l’artiste performeur Luis Manuel Otero Alcantara, leader du collectif Mouvement San Isidro qui s’est retranché dix jours dans une maison de La Havane et dont l’expulsion par la police a déclenché la mobilisation face au Ministère de la culture.

Pas de dialogue pour les «mercenaires»

Le groupe d’artistes réclamait aussi la présence du président Miguel Diaz-Canel à la table du dialogue, ainsi que des représentants des ministères de la Justice et de l’Intérieur.

«Le Ministère de la culture ne se réunira pas avec des personnes qui sont en contact direct et qui reçoivent un financement, un soutien logistique et un appui en termes de propagande du gouvernement américain et de ses fonctionnaires», indique le communiqué.

«Pour les jeunes et tous les artistes qui se sont réunis face au ministère le 27 novembre, qui n’ont pas compromis leur œuvre avec les ennemis de la nation cubaine, les opportunités de dialogue restent ouvertes», assure le ministère, mais «avec les mercenaires, nous ne pouvons pas nous entendre».

AFP/NXP