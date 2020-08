Cinéma – Russell Crowe pète les plombs et s’offre le rôle le plus méchant de sa carrière Dans «Enragé», la star de «Gladiator» campe un dangereux et violent psychopathe. Pascal Gavillet

Russell Crowe dans «Enragé»: un rôle abject, à des lieues de toutes ses précédentes compositions. DR

Il existe toute une catégorie de films qui ne nous veulent pas forcément du bien et qu’on aime précisément à cause de cela. Sans passer en revue une liste de métrages plus ou moins incorrects, entre le féroce et le très méchant, on peut déjà y inclure un petit film incisif signé Derrick Borte, avec un Russell Crowe comme on ne l’a jamais vu. Il s’appelle «Enragé» («Unhinged»), est sorti mercredi 26 août et porte à vrai dire bien son nom. Déconseillé aux personnes sensibles – l’avertissement a une valeur morale, puisque tout ce qu’on y voit est purement gratuit –, le film raconte quelques heures de la vie d’une jeune mère qui vont virer au cauchemar intégral.

Nous sommes en début de matinée, Rachel (Caren Pistorius, enfin dans un rôle conséquent) a pris du retard et force sur l’accélérateur pour emmener son fils à l’école. À un feu, elle est coincée derrière un véhicule qui ne bronche pas. Aussi le klaxonne-t-elle pour le faire réagir avant de le doubler. Un peu plus loin, le pick-up s’arrête à sa hauteur. Et son conducteur, un Russell Crowe suant et furieux, visiblement au bord de la crise de nerfs, la somme de s’excuser. Ce que Rachel refuse de faire.

Effroi et tension

Tel est le point de départ d’une journée dont certains ne ressortiront pas indemnes. Car l’homme, dont on ne saura jamais le nom, ne va plus lâcher Rachel, commençant par la harceler en lui collant aux basques avant de s’en prendre physiquement à son entourage. C’est d’ailleurs à partir de ce point que le film bascule. Lorsque l’homme massacre à coups de fourchette un ami avec qui Rachel a rendez-vous. On comprend alors que la rage dont l’individu est parcouru est une pathologie, une démence qu’aucune raison ne pourra enrayer et que rien ne sera susceptible d’expliquer.

Cette irrationalité, base de la plupart des crimes gratuits, est ici cause d’effroi et de tension. En cela, «Enragé» fonctionne bien et, avec un relatif minimum de moyens, parvient à jouer avec nos nerfs. Cette méchanceté, pourtant relayée par un scénario bourrin et des sabots pas très légers, procure un plaisir un rien sadique et jouissif rappelant notre confort de spectateur, témoin toujours passif des pires atrocités qui peuvent se produire sur un écran.

La surprise du film, au-delà d’une immoralité que la conclusion s’efforce de remettre à l’endroit, c’est le contre-emploi auquel se livre un Russell Crowe obèse et abject, à des lieues de ses rôles héroïques ou bienveillants qui constituaient jusqu’alors un fonds de commerce plutôt rentable. Dans «Enragé», il compose un personnage qu’il est impossible d’aimer et auquel on ne peut pas s’attacher ni même trouver d’excuses. On imagine que le scénario a dû le faire sourire et qu’il l’a aussi accepté pour briser une image qu’il semblait aisé de noircir. Le héros de «Gladiator» cherche-t-il à se reconvertir dans les superméchants? En ce cas, une voie royale s’ouvre devant lui.