Suite du sommet Biden-Poutine – Russes et Américains discuteront stratégie à Genève Wendy Sherman, secrétaire d’État adjointe américaine, et Sergueï Ryabkov, ministre adjoint des Affaires étrangères russe, se rencontrent jeudi à la Mission de la Fédération de Russie. Alice Randegger

Wendy Sherman, secrétaire d’État adjointe américaine, et Sergueï Ryabkov, ministre adjoint des Affaires étrangères russe, se sont déjà vus à Genève fin juillet. KEYSTONE

À la suite du sommet Biden-Poutine du 16 juin passé, les discussions entre Russes et Américains se poursuivront à Genève jeudi, a annoncé «Le Temps». Les numéros deux de la diplomatie russe et américaine se rencontrent en personne à la Mission de la Fédération de Russie, dans le but de restaurer le dialogue stratégique entre les deux pays.

La rencontre tournera principalement autour des armes nucléaires, un point essentiel puisque les États-Unis et la Russie concentrent à eux deux plus de 90% de cet arsenal au niveau mondial. Le 28 juillet, une première entrevue entre les deux grandes puissances leur avait permis de se sonder mutuellement. La présence de Wendy Sherman et Sergueï Ryabkov annonce une nouvelle étape dans les discussions.

La cybersécurité devrait aussi être mise sur la table. C’est un sujet sensible entre Washington et Moscou, notamment depuis les interférences russes attestées dans la présidentielle de 2016.

