La Formule 1 se féminise – Ruth Buscombe, la femme qui pilote Sauber Mathématicienne de formation, la Britannique de 31 ans a rejoint l’écurie suisse en tant que directrice de la stratégie en course il y a quatre saisons. Un rôle décisif. Luc Domenjoz

Chez Sauber, Ruth Buscombe a le dernier mot en matière de stratégie. C ’est elle qui décide, par exemple, quand arrêter les voitures pour changer les pneus . Alamy Stock Photo

La Formule 1 délaisse lentement son image de sport de machos. Très lentement. Il y a trente ans, les seules femmes à évoluer dans les paddocks étaient cantonnées dans les cuisines des motorhomes ou à des rôles de relations publiques.

Depuis sont arrivées quelques mécaniciennes et ingénieures, encore trop rares. «Sur 2000 membres de notre écurie, on ne dénombre qu’une trentaine de personnes qui ne soient pas des hommes blancs», déplore Lewis Hamilton. Le Britannique et Mercedes ont ainsi lancé une fondation vouée à améliorer la diversité en sport automobile.