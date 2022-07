À l’affiche ou dans votre salon – Ryan Gosling épate dans tous les formats L’acteur se lance une mission impossible et Tom Cruise n’a qu’à bien se tenir. C’est l’idée de «The Gray Man», sur Netflix et en salle. Cécile Lecoultre

Ryan Gosling, très classieux dans «The Gray Man»: «Je m’appelle Six, 007 était déjà pris.» © 2022 Netflix, Inc.

Avec humour, Ryan Gosling balance la sauce: «Je m’appelle Six, 007 était déjà pris.» Son autre blaze, «The Gray Man», recouvre plus de subtilités, cet agent secret évoluant dans une «zone grise» collant bien au matricule de cette superproduction à mater sur des écrans hybrides. Devisé à 200 millions de dollars, le plus gros budget jamais concédé par Netflix, le film a provoqué quelques haussements de sourcils prévisibles.