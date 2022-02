Skicross – Ryan Regez et Alex Fiva ont vengé Fanny Smith Le Bernois de 29 ans est devenu champion olympique, vendredi aux Jeux de Pékin. Il a devancé le Grison de 36 ans et le Russe Sergey Ridzik. Robin Carrel Zhangjiakou

La veille, le jury de la course féminine avait refusé le bronze olympique à Fanny Smith. Ryan Regez et Alex Fiva se sont chargés de faire mieux, en prenant les deux premières places de la finale courue au Genting Snow Park. Les deux Suisses ont ainsi perpétué la tradition helvétique dans la discipline.

Regez a passé une journée incroyable, sur les pentes chinoises. Le Bernois, leader de la Coupe du monde de la spécialité à égalité avec le Français Terence Tchiknavorian, a terminé 7e de la manche de placement matinale, avant de dominer les huitièmes et les quarts de finale grâce notamment à sa puissance sur les «rollers» du haut du tracé. Seul le Suédois Erik Mobaerg a réussi à lui donner du fil à retordre en demie. C’était reculer pour mieux sauter.

C’était «Regez Day»

Lors de la finale pour distribuer trois médailles aux quatre derniers freestyleurs en lice, le natif d'Interlaken n'a pas eu d'adversaire à sa mesure. Il a vite pris la poudre d'escampette et s'est imposé sans trembler. Sa forme depuis la fin du mois de décembre dernier - trois victoires et deux podiums en six courses de Coupe du monde - s'est donc étirée jusqu'au sommet du podium olympique. Mérité.

Derrière lui, le vétéran Fiva a vu sa persévérance être couronnée d'argent. Le Davosien, 36 printemps et 14 saisons au plus haut niveau, a dû batailler jusqu'au bout en finale. Mais sa glisse parfaite – l’ancien joueur des Calanda Broncos au football américain avait réalisé le meilleur chrono des qualifications quelques heures plus tôt - et son expérience lui ont valu son premier accessit aux JO. Tellement mérité.

Avec ce doublé fantastique, la Suisse remonte à la sixième place du tableau des médailles, avec une septième médaille d'or, une deuxième d'argent et toujours trois breloques de bronze. Il s'agit des troisième et quatrième podiums olympique pour le ski-cross helvétique chez les garçons, depuis l'apparition de la discipline en 2010. Michael Schmid avait lancé son pays, avec de l'or à Vancouver il y a douze ans, et Marc Bischofberger, bronzé à PyeongChang il y a quatre ans.

