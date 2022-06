Commerce itinérant – Sa librairie voyage en camping-car dans les villages Passionné de lecture et de contacts, François Chevalier parcourt le canton chaque semaine pour vendre des livres dans des localités excentrées. Sylvain Muller

François Chevalier balade son camping-car - librairie dans huit marchés vaudois, comme ici à Échallens. 24 HEURES – ALISSON SHEPHERD

«Je ne suis pas libraire de formation», annonce d’emblée François Chevalier. L’homme vend pourtant des livres. Et dans huit communes vaudoises en plus: Apples, Bussigny, Échallens, La Sarraz, Le Sentier, Lutry, Sottens et Vallorbe. Les grands distributeurs n’ont toutefois pas de souci à se faire: sa surface de vente est minuscule. Elle se déplace d’ailleurs avec lui, puisque ce membre de l’association professionnelle Livre Suisse est l’inventeur-constructeur de la Libraire de poche, un commerce itinérant installé à bord d’un camping-car.

Planètes alignées