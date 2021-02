Initiative originale – Sa limonade pétillante de raisin affirme son côté 100% vaudois La Cave La Terrienne utilise ses raisins et son verjus pour deux boissons pétillantes peu sucrées et excellentes. David Moginier

Arnaud Gervaix, le patron d’Urban Drink Factory, fabrique la limonade de Fabien Chappuis. Florian Cella/24Heures

Fabien Chappuis est un têtu. Ce fils d’agriculteurs avait étudié la viticulture à l’École d’agriculture de Châteauneuf, en Valais, avant de reprendre le domaine familial de Cuarnens et ses 42 hectares de grandes cultures, puis les 7 hectares de son oncle à Vufflens-le-Château. Mais la vigne lui manquait. Son frère Vincent, sorti œnologue de Changins, qui s’occupe du Domaine de Serreaux-Dessus, à Begnins, lui signale que le Domaine de la Capite voisin est à remettre.

Fabien se lance, loue les quatre hectares qu’il vinifie chez un autre producteur à Vinzel. Beaucoup de chasselas, dont il vend la moitié en vrac et le reste en bouteilles, à côté d’un assemblage gamay-gamaret et d’un pinot noir. Le garçon ne vient pas du milieu du vin et il n’hésite pas à se «laisser aller» dans les étiquettes modernes et graphiques qui portent des jeux de mots. Comme ce Chasse la Bulle, un chasselas gazéifié qui convient aussi bien à l’apéro qu’aux cocktails.