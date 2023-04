Portrait de Nicolas Monnier – Sa mission, favoriser les échanges entre Nord et Sud Né au Mozambique, le directeur du Département missionnaire des Églises réformées met au goût du jour une institution qui a rompu avec le «paternalisme». Lucas Vuilleumier - Protestinfo

Nicolas Monnier est le directeur du Département missionnaire des Églises réformées romandes. Chantal Dervey

Ce n’est pas un homme de théâtre, mais Nicolas Monnier est actuellement en tournée. Le directeur du Département missionnaire (DM) des Églises réformées romandes fait, depuis quelques jours, le tour des synodes, les parlements d’Églises. Le but? Célébrer les 60 ans du département qu’il dirige, et ainsi faire toujours mieux connaître ses actions d’échange et de mission.