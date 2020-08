Wallenried (FR) – Sa moto séquestrée après un gros excès de vitesse La police cantonale fribourgeoise a intercepté un motard qui roulait trop vite, samedi soir.

C’est lors d’un contrôle radar que le motard a été contrôlé. Photo d’illustration/Keystone

Samedi, vers 18h45, un motocycliste de 28 ans circulait de Morat en direction de Fribourg. A Wallenried, il a été mesuré, lors d’un contrôle radar, à une vitesse de 145 km/h net sur un tronçon limité à 80 km/heure, selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise.

Intercepté par une patrouille à Courtepin, l’intéressé a été acheminé au poste de police et a été auditionné en présence d’un avocat, cas VIA SICURA. Son permis lui a été retiré et sa moto séquestrée.

comm/NXP