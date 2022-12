J’ai pensé à toutes sortes de sujets rigolos pour ma dernière chronique de l’année. Mais non, cette petite place en bas à gauche dont je dispose, je ne peux la consacrer qu’aux «filles de l’Iran» et à leur stupéfiant combat pour la liberté.

Depuis bientôt trois mois, je regarde les vidéos sur les réseaux sociaux et je me pince: ce sont des gamines, des collégiennes, des petites nanas aux ongles fleuris qui font des doigts d’honneur au portrait du guide suprême, déguillent les turbans des mollahs et tombent le voile pour promener dans la rue leur queue de cheval hautement illicite. C’est par des potacheries qu’elles risquent leur vie. Le modèle du grave et viril résistant à la dictature en prend un coup. C’est Jean Moulin en mode TikTok.

En réalité, ce n’est pas le fait que ces Iraniennes risquent leur vie qui me frappe le plus. Comme tant de femmes dans le monde, je me mets à leur place, je mesure leur humiliation et leur frustration. Je pourrais dire comme elles: plutôt la mort qu’une vie asservie à la loi religieuse, une vie rance à l’ombre du tchador, du père, du mari. Mais le fait est qu’avant de risquer la mort, elles risquent la torture. Et là, j’ai nettement plus de peine à m’identifier. Leur courage, et celui des hommes qui se sont joints à elles, me laisse muette d’admiration.

Il y a quelques jours, dans ce journal, une sociologue franco-iranienne soulignait le rôle décisif des réseaux sociaux dans la mobilisation des 12-16 ans. Elle disait craindre que les rebelles ne prennent le virtuel pour du réel. En somme, elle s’interrogeait sur la part d’inconscience qui entre dans leur bravoure.

La question est légitime et il est vrai que, à l’adolescence, la mort reste un concept assez abstrait. Tout de même: c’est dans la rue que les appels virtuels drainent les insurgés, c’est dans une foule en chair et en os que les forces de l’ordre tirent à la mitraillette à balles réelles. Et depuis la mort de Mahsa Amini – l’événement qui, en septembre, a allumé la révolte – personne ne peut plus ignorer ce qui se passe derrière les murs des commissariats: ces gamines sont violées, battues à mort. On croit comprendre que leurs bourreaux s’acharnent sur leurs visages. Elles savent tout ça, celles qui choisissent d’y aller quand même.

Ce choix qu’elles font d’y aller quand même a un nom, un brin pompeux certes, mais adéquat: sacrifice. Un nom que les terroristes islamistes s’emploient à pervertir. Un nom auquel les gamines de Téhéran et de Chiraz redonnent un sens et une dignité. Mourir aujourd’hui pour que vive l’espoir demain. C’est Jésus en mode TikTok.

Anna Lietti Afficher plus Chroniqueuse à «24 heures» FLORIAN CELLA

