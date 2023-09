Saga franco-suisse – La libération de la mère de Camille se joue ce mardi à Marseille Incarcérée au Centre pénitentiaire des Baumettes depuis la fin de sa cavale en 2022 à Préverenges, Priscilla Majani espère sortir de prison. Ses nombreux soutiens aussi. Cédric Jotterand

La «cavale» de plusieurs années de Priscilla Majani et sa fille Camille a pris fin un jour de février 2022 dans un quartier résidentiel de Préverenges, situé à deux pas (image du fond) de la prison pour femme de Lonay. 24HEURES/FLORIAN CELLA

Deux ans et neuf mois de prison, c’est la peine infligée à Priscilla Majani, cette mère de famille qui a pris la décision de quitter la France et d’entrer dans la clandestinité pour soustraire sa fille, Camille, un père qu’elle accuse depuis 2011 de viol et d’agression sexuelle, à tort ou en vain – c’est selon – aux yeux de la justice.