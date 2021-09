Repas tendances – Sains et savoureux, les «poke bowls» ont tout bon Originaires de Hawaï, ces bols composés d’ingrédients frais et colorés sont non seulement pratiques à emporter, mais excellents pour la santé. Yseult Théraulaz

Le principe de ce tout-en-un? Une source de protéines (viande, poisson, œuf), un féculent (riz, quinoa…), des légumes frais et des fruits. RooM RF/Getty Images

Les poke bowls ont la cote, à en croire les nombreux adeptes qui ne jurent que par ça. Les restaurants spécialisés ouvrent d’ailleurs les uns après les autres en Suisse romande. La recette de base est assez simple: du riz, du poisson cru mariné et des légumes. Aujourd’hui, les échoppes qui vendent ce plat exotique en proposent des variantes très différentes, toutefois toutes composées d’un féculent (riz, orge, quinoa, etc.), d’une source de protéines (poisson, tofu, viande) et d’une multitude de légumes et de fruits. Et c’est précisément ce judicieux mélange qui fait du poke bowl un plat sain.