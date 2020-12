Bike Park – Saint-Cergue drague les adeptes du VTT Une parcelle appartenant à la commune sera réhabilitée en terrain d’apprentissage du VTT. Les travaux devraient débuter une fois la neige fondue et aboutir à l’été 2021. Marine Dupasquier

Pour le syndic Pierre Graber, cette activité va tout à fait dans la lignée d’un tourisme de nature. Philippe Maeder

Mardi dernier, un crédit de 63’000 francs a été octroyé à la Municipalité de Saint-Cergue pour la création d’un espace d’apprentissage du VTT d’environ 6000 m2, sur une parcelle à proximité du centre du village, où se trouvait autrefois un minigolf. «Le lieu était en friche et n’avait pas été entretenu depuis quarante ans, raconte le syndic, Pierre Graber. On a élagué les arbres et remis le terrain en état. C’est devenu un véritable écrin vert au cœur du village!»

Les conseillers communaux ont voté à l’unanimité pour ce projet qui permettrait notamment de varier l’offre touristique de la commune. Réchauffement climatique oblige, le risque de devoir un jour fermer les portes de leur domaine skiable n’est pas exclu. «On doit trouver des activités pour l’été», résume le syndic.

L’étape suivante, qui débutera une fois la neige fondue, est la construction du Bike Park par une entreprise spécialisée, en collaboration avec des professionnels du coin. Dans un souci de durabilité, le matériel et la roche utilisés pour la fabrication des obstacles seront principalement trouvés sur place.

Une activité originale à moindre coût

À l’origine de cette idée, le guide VTT Damien Nardin, à la tête d’un club ouvert en début d’année et destiné aux 10-20 ans. Pour le sportif, ravi du bel engouement qu’a suscité le projet, les différents parcours permettront d’une part d’enseigner la technique à ses élèves – pour aller ensuite pratiquer sur les chemins alentour – et d’autre part de proposer une activité originale et à moindre coût aux touristes. «Je suis partisan de tout rendre le plus accessible possible, sans limites financières, affirme-t-il. Seul un règlement sera mis en place et devra être respecté, mais le but est que l’entrée soit non payante.»

«Région de Nyon a d’ores et déjà annoncé qu’elle subventionnerait les travaux à hauteur de 15’000 francs, dans la mesure où le projet entre dans les critères de «tourisme de nature». D’intérêt régional, le projet est également dans la lignée d’un tourisme doux, favorisant les balades respectueuses de la nature à la construction de coûteuses installations mécaniques.