La Côte – Saint-Cergue rendra tous ses parkings payants La gratuité du stationnement sera abolie d’ici à la fin de l’année. Une étude est en cours. Anetka Mühlemann

La Commune veut mieux réguler le trafic et rétablir l’équité entre les automobilistes et les usagers des transports publics. FLORIAN CELLA – A

Pas de pitié pour les voitures ventouses! Après avoir vécu un hiver noir de voitures - avec un pic à 6000 véhicules en un jour pour 1240 places de parc -, Saint-Cergue veut en finir avec ses parkings à l’œil. «Pour réguler le trafic et par équité pour ceux qui prennent le train, on va les mettre en payants dans tout le village, annonce le syndic Pierre Graber. Les modifications devraient être terminées en fin d’année.»

Pour s’en assurer, la Commune a mandaté le même cabinet d’ingénieurs en mobilité que celui qui s’était occupé de la station de ski de Villars. «À Saint-Cergue, le gros problème, c’est que le parking près du départ du téléski est en plein centre et qu’il est utilisé par d’autres personnes», explique Christian Jaeger, codirecteur du bureau Team+. Variabilité des prix en fonction de la distance ou de la saison, macarons et paiement mobile sont actuellement à l’étude. «L’objectif est d’être prêt pour l’hiver prochain», fixe l’ingénieur.

Gratuité ailleurs

Cela afin de ne pas reproduire le scénario de la saison passée où, entre pandémie et conditions météorologiques optimales, l’afflux massif de touristes avait poussé les autorités à recourir à des agents de sécurité privés. Cette situation avait généré un dépassement de crédit de 150’000 francs, adopté mardi par le Conseil communal. Tout comme les 2,2 millions, votés à l’unanimité, pour la deuxième phase du parking de 600 places (146 à la belle saison) qui sera bâti à la Givrine. Prévu pour l’été 2022, il sera d’emblée tarifé.

Le pécule ainsi récolté devrait contribuer à renforcer l’identité de Saint-Cergue comme station touristique familiale. «On fait beaucoup pour les jeunes avec l’accès gratuit à la patinoire et aux pistes de ski et on voudrait continuer à pouvoir l’offrir», tient à rassurer Pierre Graber. Et ainsi rester attractive.