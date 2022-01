Histoire d’ici – Saint-François, un couvent de frères mendiants à Lausanne Cette année sont fêtés les 750 ans de l’église lausannoise. Retour sur sa fondation par des Franciscains, en bordure d’une Lausanne gagnée par la Réforme, près de trois siècles plus tard. Lucas Vuilleumier - Protesinfo

Une vue de la place Saint-François à Lausanne depuis l’ouest, carte postale, vers 1899. Coll. Musée historique Lausanne.

Lausanne a toujours eu ses nécessiteux. Et si à la fin du XXe siècle, ceux-ci avaient pris leurs quartiers à la place de la Riponne, au milieu du XIIIe siècle, les mendiants étaient à Saint-François. Il s’agissait alors d’une communauté de frères franciscains, des disciples de François d’Assise, qui vivaient de la charité publique. Et c’est d’ailleurs à ces singuliers indigents que la capitale vaudoise doit l’un de ses plus célèbres bâtiments, l’église Saint-François, qui célèbre aujourd’hui ses 750 ans.