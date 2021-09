Festival riche en trouvailles – Saint-Prex, incubateur d’humoristes Après une édition annulée l’an dernier, DécouvRire revient avec, comme toujours, une programmation bigarrée de talents prometteurs. Thibaut Clémence

La patronne du festival DécouvRire Francine Rochat-Moret. Sébastien Bovy

Le Vieux-Moulin va rouvrir ses portes du 29 septembre au 2 octobre aux futurs grands noms du rire. Douze humoristes en devenir se produiront à Saint-Prex pour le festival DécouvRire, qui est de retour. Un casting détonnant pour ce tremplin d’artistes concocté par Francine Rochat-Moret, qui orchestre l’événement depuis 2009.

Et en termes de références, on peut dire qu’elle a du flair. Des stars, qu’elles soient suisses ou françaises, sont passées par le joli bourg de la Côte, comme Marina Rollman, Gaspard Proust ou encore Thomas Wiesel.

Ce dernier ouvrira le bal de DécouvRire avec son one man show, puis il officiera en tant que maître de cérémonie les trois soirs suivants pour présenter les dernières pépites dégotées par Francine Rochat-Moret.

«L’idée, ce n’est pas de proposer un plateau avec des sketchs. Là, chaque humoriste joue un extrait d’une demi-heure.» Francine Rochat-Moret, programmatrice de DécouvRire

Au programme, une affiche variée composée de jeunes talents venant de France, de Belgique et beaucoup de Romands cette année. «J’essaye de planifier des artistes pour qu’il y ait différents styles et de ne pas avoir que du stand-up. Il y aura des comiques à textes, du visuel, du musical, des acrobaties», annonce Francine Rochat-Moret.

Deux conditions pour prétendre se produire à DécouvRire: avoir un spectacle complet et qu’il plaise à la directrice. «L’idée, ce n’est pas de proposer un plateau avec des sketchs. Là, chaque humoriste joue un extrait d’une demi-heure.»

Trouvailles au tournant

Afin de trouver ses pépites, la responsable de DécouvRire arpente les Comedy club et les petites salles. «Pour ce qui est des artistes étrangers, je vais au Festival d’Avignon et à d’autres rendez-vous en France et en Belgique.» Et la cuvée 2021 promet de marquer les esprits.

«Cette année, parmi les Suisses, je pense que Lord Betterave et Nadim Kayne risquent de beaucoup faire parler d’eux», prédit Francine Rochat-Moret.

Et la culture n’a pas fini de foisonner au Vieux-Moulin de Saint-Prex. Le duo pop-folk suisse Aliose et la chanteuse Fanny Leeb se produiront également cet automne dans le cadre de la programmation de Saint-Prex Passion Culture.

