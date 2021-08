Football – Saint-Prex rate son rendez-vous avec la magie de la Coupe Trop crispé et concédant le 1-0 après… 53 secondes déjà, le club de La Côte a manqué d’arguments pour faire douter Servette, qui s’est imposé 6-0 à Marcy sans trembler. Nicolas Jacquier

Portier de Saint-Prex après l’avoir été du Servette FC il y a quelques années, Roland Müller s’interpose devant Théo Valls. keystone-sda.ch

Pour un challenger de séries inférieures, il est de bon ton de fanfaronner avant le coup d’envoi, de répéter qu’il y a toujours une chance sans savoir laquelle ni en être forcément très convaincu soi-même. Car si l’on se plaît à souvent en parler, qu’est-ce qu’une véritable et parfois unique chance? Et comment la provoquer en gommant l’écart de ligues existant? Ces questions, les joueurs de l’Amical Saint-Prex n’ont pas eu le temps d’y répondre, craquant déjà après 53 secondes, moment choisi par Antunes pour entamer un festival dominical couronné de trois réussites.

Premier but d’Oberlin avec Servette

L’espoir sifflé hors-jeu, le pensionnaire de 2e ligue inter allait en rester là au niveau de ses illusions. Trop respectueux, les protégés de Mario Chedly n’ont pu faire mieux que de regarder jouer leur hôte. Très élégamment vêtus de leurs tuniques orange fluo, les Grenat ont déroulé, permettant à Oberlin, auteur du No 3, de participer à cette fête du tir. «Il fallait faire un match sérieux, c’est ce que l’on a fait», se réjouissait Alain Geiger. De fait, le technicien valaisan du SFC n’a pas eu le temps de trembler.

Face à un Servette privé de plusieurs cadres – soit blessés, suspendu ou ménagés – et rajeuni avec la première titularisation chez les pros du gardien Omeragic (19 ans) ainsi que celle de Sawadogo (18 ans) dans le couloir gauche, Saint-Prex espérait profiter de la Coupe pour chatouiller son prestigieux voisin du bout du lac. Il devra se contenter des paroles. «Les gars ne se sont jamais libérés, ils ont eu la trouille, cela nous a empêchés de jouer au foot.» Au coup de sifflet final, Mario Chedly était un coach aussi remonté qu’amer. «Je n’ai pas reconnu mon équipe», pestait-il.

Un sauvetage et une boulette

Si le portier Müller (ex-Servette), très sollicité et beau-fils de Bernard Brodard, le président local, a empêché le score de prendre l’ascenseur, son vis-à-vis a fêté un blanchissage pour son intronisation dans le monde des adultes. Après avoir remporté son duel avec Soumaoro pour la seule occasion vaudoise (80e), Omeragic a pourtant failli se fabriquer un autogoal en ratant son dégagement (87e). Péripétie anecdotique.

À défaut d’avoir réussi à provoquer la magie de la Coupe, les amateurs de Marcy en ont connu le charme. En dépit d’une affluence décevante, demeurée en deçà des attentes, l’après-midi a été marqué par ces scènes qui font le bonheur des premiers tours. Avec du monde aux balcons des immeubles environnants, la joie des enfants et les gentils «resquilleurs» genevois, ravitaillés à travers les grillages par l’une des préposées de la buvette la plus proche. Une ambiance plutôt sympa et bon enfant comme illustration du football des champs. Parce que pour ce qui est du suspense…





