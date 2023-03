La route cantonale entre Vevey et Lausanne se dégrade dangereusement à Saint-Saphorin. 24 heures/Odile Meylan

À Saint-Saphorin (399 habitants), les riverains de la route du lac ne subiront bientôt plus le bruit des 10’000 véhicules empruntant chaque jour ce tronçon entre Vevey et Lausanne. Le Conseil communal a accepté de libérer 2,6 millions de francs – l’équivalent du budget annuel et le plus gros investissement de l’histoire du village – pour rénover entièrement ces 600 mètres de la route cantonale (RC780a) dangereusement dégradés. Attendus depuis dix ans, les travaux dureront huit mois, dès mai prochain jusqu’à la fin de l’année.