Les dégradations sont légion – Sainte-Croix combat la petite délinquance Une bande multiplie les déprédations malgré l’intervention de la police. La Municipalité envisage différentes mesures «répressives et préventives» pour mettre fin à ses agissements. Antoine Hürlimann

Yvan Pahud, municipal UDC chargé de la Sécurité, veut siffler la fin de la récréation. Il passe ici dans la cour du Collège de la Gare, dont l’horloge a été endommagée. Les aiguilles ont été remplacées depuis. FLORIAN CELLA

Vendredi matin, à Sainte-Croix. Le municipal de la Sécurité Yvan Pahud fait le tour des endroits où une bande de jeunes a pris pour habitude de se rassembler et de causer une multitude de déprédations. À tel point qu’il est presque possible de les suivre à la trace. Bouteilles d’alcool fort brisées, piquets à neige arrachés, grilles d’égouts déplacées… Sans compter larcins, dégâts sur les bâtiments, départs d’incendies ou encore une fausse alerte aux services de secours pour une violente bagarre inventée de toutes pièces.

La situation dure depuis une année et s’est même accentuée pendant les semi-confinements, malgré l’intervention de la police qui a récemment identifié et interpellés huit individus. «Presque tous sont mineurs et, visiblement, pas émus par la perspective d’un passage devant le tribunal, puisqu’ils continuent», soupire l’édile UDC, qui constate que des débris de verre jonchent de nouveau les abords du skatepark. «C’est extrêmement pénible pour le personnel communal qui doit tout nettoyer, mais aussi pour les privés qui subissent ces agissements.»