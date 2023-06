Événement sportif – Sainte-Croix muscle son image avec la Spartan Race La course d’obstacles va attirer près de 4000 personnes samedi. Elle offre une importante visibilité au décor de carte postale du balcon du Jura. Fabien Lapierre

Deux parcours sont proposés à Sainte-Croix: 5 km et 20 obstacles ou 10 km et 25 obstacles. L’inscription coûte une centaine de francs. Spartan Race Inc

Samedi, la population de Sainte-Croix va presque doubler. Quelque 3000 coureurs, dont 400 enfants, et un bon millier de spectateurs y sont attendus pour la 2e édition de la Spartan Race, «leader mondial des courses à obstacles». «Nous avons 300 inscrits de plus que l’an passé et une météo encore incroyable», se réjouit Alexis Carrera, chez l’organisateur Gorilla Corporation, qui risque d’ailleurs de manquer de médailles.