Formation dans le Nord vaudois – Sainte-Croix se battra pour garder ses médiamaticiens Le Conseil communal a adopté une résolution qui s’oppose au transfert de cette filière du Centre professionnel du Nord vaudois vers le futur site de Payerne. Frédéric Ravussin

La filière de médiamatique est enseignée à Sainte-Croix depuis ses débuts au Centre professionnel du Nord vaudois, en 1999. GETTY IMAGES

«Le Conseil communal de Sainte-Croix refuse catégoriquement le déménagement de la formation en médiamatique de Sainte-Croix à Payerne. Il n’apporte aucune plus-value au canton.» C’est à l’unanimité que la quarantaine d’élus présents ont adopté lundi soir une résolution enjoignant à la Municipalité locale «de prendre toutes les mesures utiles […] afin de pouvoir continuer à proposer ce cursus de formation professionnelle de qualité» sur le balcon du Jura.

Cette branche pourrait être déplacée à l’horizon 2027 sur le site de la future école professionnelle de Payerne. Alors que sa version duale est dispensée à Yverdon depuis 2008, elle est enseignée à Sainte-Croix en école des métiers à plein-temps depuis sa création, en 1999. La Commune a même fait construire spécialement à ses frais un bâtiment pour ces cours.

Autorités pas consultées

Sur le balcon du Jura, la pilule est donc dure à avaler. L’organe délibérant y voit du reste une forme de non-reconnaissance des efforts fournis. Une position confortée par la réponse apportée par le syndic et député socialiste Cédric Roten, lundi soir: «La Municipalité de Sainte-Croix n’a jamais été informée ni consultée.»

Avec son collègue UDC Yvan Pahud, il a découvert au printemps dernier l’impact collatéral de ce projet pour la commune de Sainte-Croix… en lisant l’exposé des motifs et projets de décret demandant au Grand Conseil un crédit pour l’achat du terrain qui doit accueillir le futur pôle de formation broyard.

«Nous avons alors immédiatement sollicité une rencontre avec le directeur de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire et la cheffe de département.» Une entrevue qui a permis d’obtenir la garantie qu’en cas de départ des apprentis médiamaticiens de Sainte-Croix «d’autres formations seront dispensées dans les locaux du site sainte-crix» et qu’un nombre d’élèves comparable continueront à être formés sur le site nord-vaudois.

«Les retombées négatives seraient importantes en cas de déménagement.» Eric Jutzet Bassi, conseiller communal

Il y a un mois, le député PLR et ancien syndic de Bullet Jean-Franco Paillard a par ailleurs déposé une interpellation au Grand Conseil demandant le «maintien de la formation en médiamatique sur le balcon du Jura vaudois».

Si aucune décision n’a encore été prise – d’autres scenarii sont envisagés, le choix final doit s’opérer en janvier 2025 –, les conseillers communaux de Sainte-Croix sont inquiets à plus d’un titre. «Les retombées négatives seraient importantes en cas de déménagement, a ainsi souligné le socialiste Eric Jutzet Bassi. On parle ici de 250 étudiantes et étudiants (ndlr: en fait, 261 jeunes, auxquels s’ajoutent 43 enseignants) qui participent à la vie locale, mais aussi d’une filière qui permet de proposer des emplois à Sainte-Croix.»

