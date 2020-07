Alimentation en eau potable – Sainte-Croix se cherche de nouvelles sources d’or bleu Comme d’autres communes qui s’inquiètent de l’avenir de leur réseau en été ou à l’aune du chlorothalonil, Sainte-Croix lance un forage pour renouveler son eau. Erwan Le Bec

Sainte-Croix, 7 septembre 2006. Vue sur Sainte-Croix depuis le col des Étroits. © Gilles Simond VQH

À l’instar de toute une région, Sainte-Croix se cherche de nouvelles ressources d’eau potable. «On constate que nos sources sont parfois à sec durant certaines périodes de l’année ou qu’il devient plus difficile d’y puiser, comme partout. En même temps cette eau reste de très bonne qualité, il n’y a pas chez nous d’eau dont il faut filtrer les micropolluants. On a donc intérêt à continuer à chercher par ici», résume le syndic de Sainte-Croix, Cédric Roten.

Un effort potentiellement régional, indique l’élu, tant les réseaux d’or bleu gagnent en interconnexion. «Nous avons parfois recours à de l’eau venant d’autres réseaux. Il n’est pas exclu que cette eau du Dogger nous permette de participer en retour, mais il est encore trop tôt pour le dire.»

Un projet de recherche hydrogéologique a en tout cas été validé lors du dernier Conseil communal. Plus de 300’000 francs seront nécessaires pour mener des études, et surtout plusieurs forages profonds (jusqu’à 157 m) dans le secteur de Mouille Faison, au nord de la localité, près du col des Étroits. Des premiers repérages, encourageants, avaient déjà eu lieu en 2018, avec la découverte d’une eau à 22 degrés. Restera à en analyser le débit et la qualité.

Le projet prévoit des essais de traçage par coloration pour mieux cerner le réseau. Un suivi doit également avoir lieu durant les essais de pompage sur les autres forages de la région.