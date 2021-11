Procès du Bataclan – Salah Abdeslam décrit sa vie d’avant: «une enfance normale» Loin des interventions intempestives du début de procès, l’accusé a présenté un visage très différent lors de son interrogatoire de personnalité. Malika Nedir

Salah Abdeslam pendant sa déposition, mardi après-midi. AFP

D’abord il parle peu, presque par monosyllabes, quelques mots, des phrases très courtes, avec parfois de longs silences, comme s’il voulait bien contrôler tout ce qu’il dit. Et puis, au fur et à mesure de sa déposition, Salah Abdeslam s’entrouvre, s’expliquant un peu plus longuement, toujours d’une voix calme, posée, respectueuse, donnant de lui-même une image très différente de celle que suggéraient ses interventions fracassantes aux premiers jours du procès.