Procès des attentats de Paris – Salah Abdeslam: «Je n’ai tué ni blessé personne» Le principal accusé des attentats du 13 novembre 2015 dit avoir fait le choix de ne pas tuer tout en se présentant comme un combattant de l’État islamique. Alain Rebetez - Paris

Salah Abdeslam pendant son interrogatoire mercredi devant la Cour d’assises. AFP

Il affirme avoir hésité à parler jusqu’au dernier instant, et le fait à condition de pouvoir commencer par une déclaration: «Je n’ai tué personne, je n’ai blessé personne», souligne Salah Abdeslam, unique terroriste survivant des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Il s’estime «calomnié depuis le début», cite Voltaire («calomniez, il en restera toujours quelque chose») et constate que dans les affaires de terrorisme les peines sont «extrêmement sévères à l’égard des personnes qui n’ont pas tué». Il y voit un mauvais message adressé au terroriste qui pourrait reculer et changer d’avis au dernier instant, car de toute façon «on ne lui pardonnera pas».