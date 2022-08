L’auteur britannique de 75 ans, célèbre pour son livre «Les Versets sataniques», poignardé vendredi près de New York n’est plus sous assistance respiratoire a annoncé son agent.

L’auteur britannique de 75 ans, célèbre pour son livre «Les Versets sataniques», poignardé vendredi près de New York n’est plus sous assistance respiratoire a annoncé son agent.

Salman Rushdie est «sur la voie du rétablissement», a affirmé dimanche son agent Andrew Wylie cité par des médias américains. Il y a deux jours, l’écrivain britannique avait été poignardé par un jeune Américain d’origine libanaise lors d’une conférence aux États-Unis.

Il n’est plus sous assistance respiratoire et «la voie du rétablissement a commencé», a indiqué M. Wylie dans un communiqué transmis notamment au Washington Post. «Les blessures sont graves, mais son état évolue dans la bonne direction», a ajouté l’agent de l’auteur des «Versets sataniques», poignardé une dizaine de fois vendredi au centre culturel de Chautauqua (État de New York) au cou et à l’abdomen.