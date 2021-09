CONCOURS | 50 x 2 billets à gagner – Salon Public – Le festival scientifique 24 heures vous offre 50 x 2 billets pour «Salon Public, Le festival scientifique» du 23 octobre 2021 au STCC à Lausanne.

Salon Public – Le festival scientifique DR

Au programme:



9 h à 12 h: La mobilité du futur. «Là où nous allons, nous n’avons pas besoin de rues» avec avec Dr Bertrand Piccard et Prof. Roland Siegwart



14 h à 17 h: Smart living et construction intelligente

Quel rapport les bidonvilles peuvent-ils bien avoir avec la durabilité? Et pourquoi peut-on désormais bâtir des châteaux en Espagne? avec Richard David Precht et Alfredo Brillembourg

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: