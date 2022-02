Sortir ce week-end – Salopard, Dieudonné Niangouna et des docus planétaires Tout savoir sur les spectacles, pièces, films qui s’offrent cette semaine. Cécile Lecoultre Matthieu Chenal Natacha Rossel Francois Barras

Explorer la planète au Festival Ciné au Palais, Lausanne

«Une histoire à soi» suit des enfants adoptés en France, à voir au Festival Ciné au Palais. Entrée gratuite! CINEDOC / DR

Rencontrer l’assyriologue Cécile Michel, pour tout savoir des relations marchandes en Anatolie il y a 4000 ans, l’ingénieur forestier passionné par la puissance des arbres Ernst Zürcher, des réalisateurs de documentaires ou encore des scientifiques d’horizons multiples… le 8e Festival Ciné au Palais propose des échanges autour de films explorant la planète dans ses propositions les plus variées. Ainsi par exemple du film d’Amandine Gay, «Une histoire à soi», qui suit l’aventure intime de cinq enfants originaires du Brésil, du Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du Sud ou d’Australie, adoptés par des familles françaises. Entrée gratuite!

Zéphyr dans la nef

Dans le cadre des 750 ans de Saint-François, la saison de créations sonores Fracanaüm investit l’église avec deux performances. La création «Zéphyr» de Jacques Demierre (Prix suisse de la musique 2018) réunit l’ensemble vocal féminin Polhymnia avec les instrumentistes de Batida constituant une sorte de «harpe éolienne faite de cordes vocales tendues autour de matériaux percussifs résonnants». Ce souffle innovant est suivi par le solo de la bassiste zurichoise Martina Berther (Prix suisse de la musique 2020).

Cuivres en fête

Trois fois trois égal neuf. Trois lieux, un quintette et deux trios et ça tourne. Entre Sainte-Croix, Leysin et Villette, la Guilde de la musique de chambre invite à la découverte. Ce dimanche, le Geneva Brass fait escale à Sainte-Croix, avec son répertoire de transcriptions, de partitions originales et d’ambiances chaloupées, avant la venue du Trio Hodler et de l’ensemble Triofane3mg.

Baby blues

DR

Alain Berset n’a pas encore osé se jeter dans le pogo sans masque ni t-shirt: ce sera donc encore le certificat 2G+, dimanche, pour descendre dans la cave du Bleu Lézard. On fêtera tout de même la fin des quarantaines au son du revival nineties tout en house cabossée et en synthétiseurs mordants, sur le tempo de Baby’s Berserk, trio né entre Amsterdam et Toronto. Son premier 45 tours, «What I Mean», est sorti l’an dernier sur Bongo Joe. En première partie, les Valaiso-Veveysans de Galsh, façon rock latino.

«De ce côté»

Dieudonné Niangouna dans «De ce côté». Sean Hart

Magicien des mots, Dieudonné Niangouna se raconte dans un autoportrait scénique, à l’affiche du Théâtre de Vidy jusqu’au 12 février. Dans «De ce côté», le poète et metteur en scène congolais installé en France se glisse dans la peau de son alter ego, Dido, propriétaire d’un bar. Il déroule l’histoire de sa vie, son exil, ses luttes pour un théâtre engagé. Courez-y, le texte est sublime.

Impro à La Grange

Les pros de l’impro déferlent au Vortex! À Dorigny, la Grange accueille dès ce jeudi la 9e édition (bis) du festival d’improvisation Rolande Léonard. Au menu, «Dogme 19», un hommage à Lars van Trier (jeudi), «Brut», partition imaginée en live par quatre comédiens sur tout et n’importe quoi (vendredi), et «TanzBlitz», performance mêlant théâtre et danse orchestrée par Alain Borek (samedi). L’équipe promet de jouer avec les mots, les situations… et de dégoupiller un «humour méchant»!

À la Ruelle

«Au commencement»… L’incipit de la Bible a inspiré à Patrice Bussy une comédie, à découvrir de vendredi à dimanche au Théâtre de la Ruelle, à La Chaux-sur-Cossonay. Sur scène, trois personnages essaient de raconter l’histoire de l’Ancien Testament, mais ils sont sans cesse interrompus par de mystérieux coups de téléphone et font face à des différends, et la lumière divine ne les éclaire pas sous leur meilleur jour. La pièce a été auréolée du Prix FriScènes de la relève romande 2021. Dès 10 ans.

«Passagers»

DR

Passagers d’un train, les saltimbanques de la Cie Les 7 doigts de la main filent la métaphore ferroviaire dans une nouvelle rêverie circassienne, à voir ce jeudi soir au Théâtre du Crochetan, à Monthey. Alors que le paysage défile, les acrobates font des rencontrent inattendues dans les wagons et racontent des tranches de vie, avec ses lignes droites et ses bifurcations.

Un chef lyrique à Lausanne

Il a fait ses débuts à l’Opéra de Lausanne en 1999 dans un «Rigoletto» décapant. Corrado Rovaris est régulièrement revenu jusqu’à une intense «Traviata» en 2015, faisant apprécier sa baguette précise et ouvragée. Ce claveciniste et organiste féru de musique ancienne est tombé dans le chaudron de l’opéra en devenant répétiteur à la Scala de Milan et l’opéra le lui rend bien: son récent album rossinien «Amici e Rivali» a fait un carton. Pour deux soirs, il fera goûter aux incantations sculpturales d’un des ouvrages les plus dramatiques de Rossini, «Semiramide», avec Maria Grazia Schiavo dans le rôle-titre et Marina Viotti en Arsace.

