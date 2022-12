Les choix de la rédaction – Salsa jazz, mets tricolores et gueule de bois Spectacles, concerts et expos: découvrez notre sélection de sorties culturelles. Natacha Rossel Florence Millioud Henriques Matthieu Chenal Boris Senff

Le spectacle «Nous serons tous ravis», à voir jusqu’à dimanche du 2.21 à Lausanne. Sylvain Chabloz

Concert – Nolosé à Chorus

Pour l’une de ses dernières soirées avant la trêve des confiseurs, la cave de Chorus met une nouvelle fois le feu avec la salsa jazz de Nolosé, formation trépidante branchée sur les bonnes ondes de La Havane et de New York.

Lausanne, Chorus, sa 17 déc. (21 h). www.chorus.ch

Scène – Tous ravis!

La pièce «Nous serons tous ravis», à l’affiche du 2.21 à Lausanne. Sylvain Chabloz

Sébastien Ribaux convoque Marguerite Duras, Jean-Luc Lagarce et Charles Bukowski dans «Nous serons tous ravis», spectacle musical à l’affiche du 2.21 à Lausanne. Une ballade douce et amère, envoûtante et… ravissante. NRO

Scène – Gueule de bois

Les Petits chanteurs à la gueule de bois et Marc Donnet-Monay. Thierry Galeuchet

Les Petits chanteurs à la gueule de bois remettent le couvert avec Marc Donnet-Monay! Les trublions chantent Noël avec irrévérence jeudi à Beausobre à Morges, vendredi et samedi à Gland et la semaine prochaine à Yverdon. Hips!

Classique – La nuit du concerto

L’orchestre de la HEMU inaugure une nouveauté pour les classes de piano: les examens de 1re année du Master de Concert se font avec orchestre. Six jeunes interpréteront des concertos de Mozart.

Classique- Lumières de la ville

L’Orchestre des Jardins Musicaux s’adonne toujours avec délectation aux musiques des films de Chaplin. La tournée de Noël propose «Les lumières de la ville», son chef-d’œuvre nonagénaire.

Expo – Un best of placardé

On les voit, oui… d’un œil souvent distrait et en passant. Alors merci l’ECAL pour ce best of des 100 plus belles affiches 2021, un art qui a fort à faire dans l’actuelle pollution visuelle des villes. Cette sélection, issue d’un concours, présente des réalisations suisses, allemandes et autrichiennes, toutes techniques d’impression et thématiques confondues.

Expo – Dimanche à l’italienne

Les Azzurri privés de gazon qatarien, on imaginait bien que les Tifosi n’allaient pas rester sur ce mauvais souvenir des sélections pour le Mondial 2022! L’Espace Amaretto a alors imaginé un autre dimanche de finale au rythme d’une performance collective, faite de musique (bien sûr italienne), de commentaires enflammés, d’art sonore et poétique, le tout accompagné de mets tricolores

Expo – C’est Noël!

Il est question de fibre artistique et d’émotions à partager dans cette exposition qui se veut «poétique et intimiste». Elle est l’œuvre d’un trio de sensibilités composé de la Morgienne Varia de Muralt, peintre et musicienne, du guitariste Christian Geneix et du concepteur de cirques Frédéric de Mont. À voir… des toiles, des dessins, des aquarelles, des maquettes mais aussi des «vidéos de la parole-chantée-dansée».

