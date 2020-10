Télécommunications – Salt a mis en service son réseau 5G L’opérateur de téléphonie a débuté l’exploitation de son réseau mobile à très haut débit. Ses concurrents Sunrise et Swisscom avaient quant à eux mis leur réseau 5G en service au printemps 2019.

Le réseau 5G de Salt est en expansion continue, a indiqué son directeur général. KEYSTONE

Après ses concurrents Sunrise et Swisscom, Salt a à son tour débuté l’exploitation de son réseau mobile à très haut débit 5G. Ce dernier est en service depuis le mois d’août, a précisé mercredi à l’agence AWP son directeur général, Pascal Grieder.

Interrogé quant à l’ampleur de la couverture en termes de population, Pascal Grieder n’a pas pu chiffrer cette dernière, du fait de son expansion continue, notamment de la variante la plus rapide, utilisant la fréquence de 3,5 Gigahertz.

Celle sur la fréquence de 700 Mégahertz, laquelle offre un rayon d’action plus important et une meilleure réception dans les bâtiments, est aussi en service, a ajouté le patron de l’opérateur établi à Renens, dans le canton de Vaud. Mais sa bande passante et moins importante.

Coup d’arrêt

Sunrise et Swisscom avaient quant à eux mis en service leur réseau 5G au printemps 2019. Toutefois, leur extension a connu un coup d’arrêt dans certains cantons ayant décrété un moratoire en attendant le résultat d’études quant à l’innocuité des ondes transmises via les antennes ainsi qu’en raison d’oppositions de certaines personnes.

De plus, le nombre de Smartphones compatibles avec la technologie 5G reste pour l’heure faible. Les choses pourraient cependant évoluer avec l’actuel lancement de l’iPhone 12 d’Apple, la marque à la pomme disposant d’une solide assise sur le marché helvétique.

ATS/NXP