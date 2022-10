Librairie humaine – «Salut! Moi, c’est Sam et mes parents sont divorcés» Jeudi à Lausanne, on pouvait emprunter un chercheur comme s’il était un livre et l’écouter raconter son étude sur la vulnérabilité des parcours de vie. Catherine Cochard

Lausanne, Café Coccinelle, le 13 octobre 2022. La sociologue Cléolia Sabot raconte «Une vie à cheval», la mise en récit de sa recherche auprès des adolescents de parents divorcés. VANESSA CARDOSO/24HEURES

La jeune femme en face de nous s’appelle Cléolia Sabot. Elle est sociologue et doctorante à l’Université de Lausanne et elle va nous raconter une histoire. Alors on l’écoute… «Salut! Moi, c’est Sam. J’ai 14 ans. C’est samedi matin et je viens de me réveiller. Je vis dans un appartement au centre-ville, c’est chez ma mère. Comme un week-end sur deux, je m’apprête à aller chez mon père. Je prépare mes affaires. D’habitude, je prends des habits de rechange, quelques jeux de société et ma tablette… Très important, ma tablette! J’avoue que je prends aussi mon doudou… Mais j’ai encore quelques petites habitudes et j’aime bien avoir des repères.»