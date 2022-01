Course au parc Bourget – Samedi, le Cross de Lausanne attribuera les titres cantonaux Après une édition 2021 annulée, les organisateurs ont mis en place un concept Covid pour permettre à 500 coureurs de prendre le départ aux Championnats vaudois. Pierre-Alain Schlosser

Le Cross de Lausanne s’est mis en quatre pour organiser une édition 2022, malgré le Covid. JEAN-PAUL GUINNARD

On va courir. On va sauter. On va prendre des virages en épingle. Il va falloir changer de rythme et relancer la machine. Samedi, quelque 500 athlètes sont attendus au parc Bourget, à l’occasion du Cross de Lausanne. La course par boucles est de retour, après une année maudite qui a vu les événements s’annuler les uns après les autres, en raison du Covid.