Téléphonie – Samsung lance un nouveau smartphone 5G, le Galaxy S21 Le géant sud-coréen annonce casser les prix et propose une nouvelle gamme d’appareils 5G, dès fin janvier, aux États-Unis.

Le nouveau produit de Samsung, le Galaxy S21. AFP

Le géant coréen de la téléphonie mobile Samsung a dévoilé jeudi sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme 5G, les Galaxy S21, proposant des prix de vente inférieurs de plusieurs centaines de dollars par rapport aux années précédentes.

Le modèle de base de cette nouvelle génération de téléphone portable, le S21, sera commercialisé dès le 29 janvier à partir de 800 dollars (quelque 711 francs), aux États-Unis.

Le S21+, muni d’un écran plus large, sera disponible à partir de 1000 dollars et le S21 Ultra, aux capacités technologiques les plus avancées, sera vendu à partir de 1200 dollars.

AFP