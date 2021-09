Horlogerie et littérature – San-Antonio a enfin sa toquante La marque Mathey-Tissot sort une édition limitée au nom de célèbre commissaire pour les 100 ans de la naissance de Frédéric Dard. Ivan Radja

La collection limitée à 1921 exemplaires est déclinée en trois versions. DR

Frédéric Dard, disparu en juin 2000, aurait eu 100 ans cette année, et les hommages se sont multipliés cet été dans toute la francophonie, avec numéros spéciaux, rétrospectives, actualités festivalières et autres commémorations. Seule l’horlogerie manquait à l’appel, lacune désormais comblée grâce à la maison Mathey-Tissot, qui sort une série estampillée San-Antonio, limitée à 1921 exemplaires, «en mémoire de celui qui fut le plus prolifique de tous les auteurs francophones».

Prolifique est un euphémisme, avec 288 romans au compteur, dont 175 aventures du commissaire, flanqué de l’indescriptible Bérurier. Des enquêtes au cours desquelles San-A (pour les intimes) a côtoyé son lot de personnages, crétins ou affreux – souvent les deux – affublés des patronymes les plus loufoques. Certains furent directement inspirés des garde-temps, comme Lord Loge-Parlente («La rate au court-bouillon») ou Simon Cussonet-Thoréleur («La vérité en salade»)…