Sanction pénale pour une baston après le match de foot

Si la passion du ballon rond enflamme depuis les compétitions internationales jusqu’aux championnats «des talus», il en va de même des affaires judiciaires entachant le milieu. C’est ainsi que deux juniors A (18 à 20 ans) du FC Crissier viennent d’écoper de 60 jours-amendes à 30 francs chacun pour être tombés sur le râble à leurs adversaires de Stade-Payerne au terme d’une rencontre de fin de saison, en juin 2018.

Ce jour-là, à Crissier, les Broyards remportent 6 à 2 une rencontre synonyme de promotion en Junior League. Les protagonistes se souviennent d’une rencontre engagée, physique: «Pendant le match déjà, on s’est fait un peu allumer, mes joueurs et moi», se souvient René Martinez, entraîneur de Payerne.

L’échauffourée survient à la sortie des douches. «On s’apprêtait à fêter gentiment notre victoire autour d’un verre quand j’ai entendu que ça chauffait. La police a pu établir que la bagarre était partie de joueurs adverses qui n’ont pas digéré leur défaite. Pourtant, eux n’avaient pas d’enjeu particulier, la promotion se jouait entre Renens et nous.»

Deux joueurs du Stade-Payerne subissent des assauts particulièrement violents. Coup de boule et coup de poing se soldent par une fracture du nez suivie d’une perte de connaissance et une paire de lunettes brisée. Ambulance, urgences, les parents des deux joueurs lésés déposent une plainte.

Celle-ci vient d’aboutir à la condamnation de deux Syriens par le Ministère public de Lausanne. Sans antécédents, ces garçons bénéficient du sursis. Mais pour les défenseurs du sport, que ce soit à Crissier ou à Payerne, ce jugement est un signal fort. «J’ai porté plainte parce qu’on ne veut pas de ces agissements sur un terrain. Il fallait qu’ils soient punis», souligne René Martinez. Les agresseurs le sont doublement puisqu’ils ont été exclus de leur club: «Le comité a pris cette décision immédiatement et à l’unanimité, précise Sylvain Zuber, président du FC Crissier. Il fallait montrer que nous ne tolérons pas ces comportements. C’est dommage car ces jeunes immigrés étaient arrivés depuis 2 ans, le foot avait été un bon élément d’intégration et jusque-là ils s’étaient toujours bien comportés.»

Alors responsable des juniors de Stade Payerne, Pascal Correia estime que l’incident doit aussi inviter à l’autocritique: «On pousse ces jeunes à des niveaux où l’on ne devrait pas. L’entourage, parents ou entraîneurs, met une pression qu’ils ne sont pas capables de gérer. À ce niveau, ce sport est un outil d’apprentissage de valeurs positives, on transforme des enfants en adultes qui ont le goût de l’effort et l’esprit d’équipe. C’est cela qui doit être valorisé.» Message d’autant plus difficile à transmettre à une génération fascinée par les as du stade, surtout en période de Coupe du monde. C’était le cas, ce 16 juin 2018. (24 heures)