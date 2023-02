De Joe Dassin à Lady Gaga – Sandrine Viglino dévoile la B.O. de sa vie L’humoriste et musicienne réveille la diva qui sommeille en elle dans «Simply the best», à Cossonay puis en tournée. Natacha Rossel

Sandrine Viglino crée son septième one-woman-show. Thomas Masotti

Diva, Sandrine Viglino? Moins bling-bling que Mariah Carey, moins tragique que La Callas, l’humoriste et chanteuse réveille la star qui sommeille en elle dans «Simply the best», son septième one-woman-show. Le tube de Tina Turner à coin, la Valaisanne a imaginé un spectacle punchy comme elle, joyeusement décalé, revisitant les hits qui jalonnent son existence (et la nôtre), au Théâtre du Pré-aux-Moines, à Cossonay, puis à Hameau-Z’arts, à Payerne, et en tournée romande. Son slogan? «Révèle la boule à facettes qui est en toi!»