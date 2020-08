Requérant d’asile débouté – Sangar Ahmad reçoit un nouveau sursis Le Kurde d’Irak, en première ligne face au Covid-19 pendant la crise, peut rester en Suisse jusqu’à la fin du mois d’août. Antoine Hürlimann

L’histoire de Sangar Ahmad avait soulevé une vague d’indignation dans le canton. D.R.

«Je ne sais pas si c’est vraiment une bonne nouvelle mais je m’accroche, soupire Sangar Ahmad, demandeur d’asile kurde débouté. Je suis fatigué de toutes ces démarches, de vivre mois après mois sans autre horizon.» Le trentenaire, domicilié à Vevey, en est désormais à son troisième délai de départ depuis avril.

Il y a quelques jours, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a accédé en partie à sa demande de prolongation en l’autorisant à rester en Suisse un mois de plus, soit jusqu’au 31 août. «Avec mon avocat, nous demandions 6 mois supplémentaires en espérant que le Grand Conseil aurait eu le temps d’étudier la pétition qui me soutient, reprend-il. Ce délai ne suffira pas… Mais je n’abandonne pas.»

Pour mémoire, l’histoire de Sangar Ahmad avait soulevé une vague d’indignation. Alors qu’il travaillait dans une entreprise d’entretien et de nettoyage active en milieu hospitalier au plus fort de la crise du Covid-19, le SEM lui ordonnait de quitter le territoire au 13 avril. Dans la foulée, une pétition paraphée par plus de 10’000 personnes demandait aux autorités vaudoises de tout faire pour que le professeur de langue et réalisateur de formation puisse rester en Suisse.

Licencié deux fois à contrecœur

Fin juillet, son employeur était contraint de le licencier pour la seconde fois «avec grand regret», écrivait-il dans sa lettre de résiliation de contrat. Cette fois, Sangar Ahmad n’y retournera pas. Même si son sursis lui permettrait de retravailler. «Les gens qui m’entourent ne doivent pas subir avec moi, explique-t-il. Les procédures, c’est beaucoup de soucis. L’entreprise n’a pas besoin de ça. Et à quoi est-ce que cela servirait puisqu’elle devrait se séparer de moi dans deux semaines?» Il poursuit: «Je ne serai pas un poids. La situation est douloureuse, mais c’est comme ça.»

Le trentenaire n’exclut cependant pas de demander une nouvelle prolongation, en s’appuyant toujours sur la pétition, mais aussi sur le fait que son pays, l’Irak, est actuellement classé par la Confédération comme un «État à risque élevé d’infection». D’ici là, il continue d’espérer.