Philippe Leuba, pourquoi cet assouplissement maintenant?

Nous avons constaté que la pratique du sport en extérieur devient plus compliquée avec la nuit qui tombe tôt. Or, sans activité physique, certains deviennent fous. La pratique du sport en intérieur sans contacts, et pour autant que les distances soient respectées, sera donc à nouveau possible à partir du 19 novembre. Les vestiaires et les douches, eux, resteront fermés.