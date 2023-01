Climat, loups, VTT… – «Sans agriculteurs en montagne, des paysages disparaîtront» À l’occasion du lancement de la collecte de dons de l’Aide suisse à la montagne, la chercheuse Dominique Barjolle Musard évoque les pressions pesant sur ce milieu. Sylvain Muller

Les activités agricoles et notamment l’élevage modèlent les paysages des zones de montagne comme ici, à proximité du col du Marchairuz dans le Jura vaudois. KEYSTONE – JEAN-CHRISTOPHE BOTT

«Soutenir les agriculteurs de montagne, c’est s’assurer de la conservation des paysages que nous aimons tant. C’est comme en Lavaux: si on arrête la viticulture, le paysage n’aura plus de raison d’être classé à l’Unesco!» Responsable de recherche à l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne, Dominique Barjolle Musard était l’invitée de l’Aide suisse à la montagne, jeudi à Lausanne.