Nouvelle débâcle lausannoise – Sans changements, le LS ne s’en sortira pas Largement dominés par un très bon Saint-Gall (1-5), les Vaudois doivent très vite et bien se renforcer s’ils veulent assurer leur maintien en Super League. André Boschetti

Grippo, Ouattara, Suzuki et Sow (de gauche à droite) quittent, têtes basses, le terrain après la lourde défaite concédée face à Saint-Gall, dimanche. keystone-sda.ch

Le Lausanne-Sport a entamé l’année comme il avait commencé la saison. Surclassé par Saint-Gall en ouverture de championnat, l’été dernier, il a même réussi «l’exploit» de faire pire encore six mois plus tard. Dimanche, une grosse première demi-heure cauchemardesque du LS aurait en effet dû permettre aux Saint-Gallois – qui semblaient évoluer deux niveaux au-dessus de leurs adversaires – de prendre déjà cinq ou six longueurs d’avance.