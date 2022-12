Commerces de proximité – Sans épicerie, la Bourdonnette est un «désert alimentaire» Le petit commerce, qui abritait aussi l’agence postale, a fermé. Un élu s’étrangle qu’un quartier de 2000 habitants soit à ce point mis de côté. Romaric Haddou

Le commerce alimentaire hébergeait l’agence postale. Désormais il faut se rendre dans les communes voisines pour faire ses achats et bénéficier des services postaux. FLORIAN CELLA

La Bourdonnette est privée de poste depuis plus d’un mois et ça n’agace pas que Lausanne. La Ville s’en était plaint, début novembre, estimant que ce cas était emblématique et que les filiales, qui ont remplacé les nombreux offices fermés, «n’offrent aucune pérennité en matière de service public».