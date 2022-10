Grève des raffineries – «Sans essence ici, je n’aurais pas pu travailler demain» Les automobilistes français peinent à trouver du carburant et trouvent refuge en Suisse. Reportage dans le Genevois, des deux côtés de la frontière. Julien Culet

Les voitures se pressaient au Leclerc de Ferney-Voltaire (Ain), ce jeudi, dès l’annonce de son approvisionnement en carburant. Yvain Genevay/Tamedia

La grève des raffineries françaises impacte durement les automobilistes de la bande frontalière. L’est du pays fait partie des régions les plus touchées. Alors, ce jeudi, la nouvelle de l’approvisionnement de la station-service du supermarché Leclerc de Ferney-Voltaire (Ain) a vite été relayée sur les réseaux sociaux et un flot ininterrompu de voitures s’est présenté pour faire le plein. «La page des Amis du Pays de Gex sur Facebook disait qu’il y en avait ici. Je suis donc venu ce matin pour la voiture de ma femme et cet après-midi pour la mienne, témoigne Francis. Il faut compter sur ces moyens car les applications et les sites du gouvernement ne marchent pas bien.»